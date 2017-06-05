Редактирование видео

Есть видео, снятое с телефона в прямоугольном формате. Действия на экране происходят в этом видео в верхней части экрана, в нижней и средней. Нужно это видео усечь для инстаграмма под квадратный формат. Нужно чтобы этот квадрат экрана всегда снимал ту часть экрана, на которой в данный момент происходят действия.

Длинна видео - 1 минута. Напишите, пожалуйста цену и сроки.