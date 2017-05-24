Озвучка видео (40сек)

ОзвучиваниеЗакрыт3 заявки178 просмотров
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Нам нужна озвучка для  видео продолжительностью в 40 сек,женским голосом!

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7 лет назад
chelenger2008
Алексей 
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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    Добрый день! Требуется: Сильный, эмоциональный, харизматичный, динамичный (но не переигрывать) и особенный голос. Ролик с вашей озвучкой выложим на одном из каналов: [url=https://www.youtube.com/channel/UCCOhPJTsaiQf0DRbJYBRgVA]www.youtube.com/channel/U...[/url] и [url=https://www.youtube.com/channel/UCk-oTeKvvORZO85lE9BYmHA]www.youtube.com/channel/U...[/url]   Заинтересованных прошу выполнить небольшое тестовое задание, начитать фрагмент текста: [url=https://drive.google.com/open?id=0B9g3Xs1BY536ZWkyZF9GLXBOeUE]https://drive.google.com/open?id=0B9g3Xs1BY536ZWkyZF9GLXBOeUE[/url] Заявки без тестового задания не будут рассматриваться. ...

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