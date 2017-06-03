Приветствие компании

Здравствуйте ! Требуется озвучить текст с нескольких интернет-страниц и записать каждый в отдельный файл. Вот эти страницы - 1)http://photographerslib.ru/books.php?book_id=0000.0003 2)http://photographerslib.ru/books.php?book_id=0000.0006 3)http://photographerslib.ru/books.php?book_id=0000.0009 4)http://photographerslib.ru/books.php?book_id=0000.0012 5)http://photographerslib.ru/books.php?book_id=0000.0015 6)http://photographerslib.ru/books.php?book_id=0000.0018 7)http://photographerslib.ru/books.php?book_id=0000.0021 8)http://photographerslib.ru/books.php?book_id=0000.0024 9)http://photographerslib.ru/books.php?book_id=0000.0027 10)http://photographerslib.ru/books.php?book_id=0000.0030 Не могли бы вы примерно оценить, сколько вам потребуется времени (и какова будет стоимость, соответственно) С уважением, Юрий