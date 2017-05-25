Озвучка текста

Здравствуйте !

Требуется озвучить текст с нескольких интернет-страниц и записать каждый в отдельный файл.

Вот эти страницы -

1)http://photographerslib.ru/books.php?book_id=0000.0003

2)http://photographerslib.ru/books.php?book_id=0000.0006

3)http://photographerslib.ru/books.php?book_id=0000.0009

4)http://photographerslib.ru/books.php?book_id=0000.0012

5)http://photographerslib.ru/books.php?book_id=0000.0015

6)http://photographerslib.ru/books.php?book_id=0000.0018

7)http://photographerslib.ru/books.php?book_id=0000.0021

8)http://photographerslib.ru/books.php?book_id=0000.0024

9)http://photographerslib.ru/books.php?book_id=0000.0027

10)http://photographerslib.ru/books.php?book_id=0000.0030

Не могли бы вы примерно оценить, сколько вам потребуется времени (и какова будет стоимость, соответственно)

С уважением,

Юрий