Диктор - ролики на английском языке

Нам нужна озвучка для видео продолжительностью в 40 сек,женским голосом! Писать сразу в скайп Скидывайте сразу ваше голосовое портфолио! Оплата 500 рубл!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимы дикторы - мужчина и женщина для озвучки нескольких ознакомительных роликов на английском языке для компании-клиента. По результатам демо клиент выбирет диктора.
От вас требуется демо и цена за ролик. Продолжительность ролика 1-1,5 минуты.
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Добрый день! Требуется: Сильный, эмоциональный, харизматичный, динамичный (но не переигрывать) и особенный голос. Ролик с вашей озвучкой выложим на одном из каналов: [url=https://www.youtube.com/channel/UCCOhPJTsaiQf0DRbJYBRgVA]www.youtube.com/channel/U...[/url] и [url=https://www.youtube.com/channel/UCk-oTeKvvORZO85lE9BYmHA]www.youtube.com/channel/U...[/url] Заинтересованных прошу выполнить небольшое тестовое задание, начитать фрагмент текста: [url=https://drive.google.com/open?id=0B9g3Xs1BY536ZWkyZF9GLXBOeUE]https://drive.google.com/open?id=0B9g3Xs1BY536ZWkyZF9GLXBOeUE[/url] Заявки без тестового задания не будут рассматриваться. ...Озвучивание17 заявокЗакрыт6 лет назад
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