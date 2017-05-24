Озвучка текста – Мужской голос

Добрый день! Требуется: Сильный, эмоциональный, харизматичный, динамичный (но не переигрывать) и особенный голос. Ролик с вашей озвучкой выложим на одном из каналов: [url=https://www.youtube.com/channel/UCCOhPJTsaiQf0DRbJYBRgVA]www.youtube.com/channel/U...[/url] и [url=https://www.youtube.com/channel/UCk-oTeKvvORZO85lE9BYmHA]www.youtube.com/channel/U...[/url] Заинтересованных прошу выполнить небольшое тестовое задание, начитать фрагмент текста: [url=https://drive.google.com/open?id=0B9g3Xs1BY536ZWkyZF9GLXBOeUE]https://drive.google.com/open?id=0B9g3Xs1BY536ZWkyZF9GLXBOeUE[/url] Заявки без тестового задания не будут рассматриваться. ...