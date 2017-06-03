Диктор. Озвучка на английском языке

ОзвучиваниеЗакрыт13 заявок234 просмотра
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Требуется диктор, носитель английского языка для озвучки видеоролика. С нас – текст, с Вас – запись голоса (озвученный вариант).  

Просьба – указывать свои расценки и демо.

6 лет назад
guest_14982005200055
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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