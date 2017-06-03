Диктор. Озвучка на английском языке

Ищем мужской голос для перевода и озвучки роликов английской речью. Тематика ролика - инструкции для программных модулей, используемых на сайте. Какой уровень качества ожидаем и пример ролика на русском https://www.cs-cart.ru/videos/admin/kak-sozdat-bekap-internet-magazina.html Мы предоставляем видео, ваша задача его перевести и ...
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Требуется диктор, носитель английского языка для озвучки видеоролика. С нас – текст, с Вас – запись голоса (озвученный вариант).
Просьба – указывать свои расценки и демо.
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