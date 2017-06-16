Английская озвучка видеоуроков по 3D моделированию

ОзвучиваниеЗакрыт21 заявка185 просмотров
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Есть 3 видеоурока по 3D моделированию на русском языке. Есть тексты к ним на английском. Необходимо сделать озвучку. Продолжительность видеороликов приблизительно 40 мин.

6 лет назад
RangeVision
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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