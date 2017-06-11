Нужно озвучить видео до 5 минут

Здравствуйте! Текст в приложении, хроно 38-45 сек. Пишите цену и сроки, спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно озвучить видео по сценарию. Рассматриваем женские и мужские голоса.
Указывайте, пожалуйста, ссылку на портфолио цену за 1 минуту озвучки. Спасибо!
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