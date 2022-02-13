Озвучивание фраз для видеоигры

Нужна девушка для озвучки фраз персонажа небольшой инди-игры на начальном этапе. Сотрудничество возможно как долгосрочное, так и ограничившись озвучкой всего пары фраз. Эти фразы на английском, но они очень короткие, довольно простые и произносятся медленно, поэтому даже если не говорите по-английски - вероятно сможете освоить верное произношение на ходу.

Вы можете озвучить и скинуть всего одну-две фразы, а после первой оплаты с нашей стороны, если всё всех устроит - продолжить. Манера произношения текста тягучая, томная, ласкающая слух. Остальное расскажу в переписке. Желательно чтобы вы приложили примеры с вашим голосом (можете к самой заявке или через личные сообщения).