Озвучивание фраз для видеоигры

ОзвучиваниеЗавершен20 заявок828 просмотров
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Нужна девушка для озвучки фраз персонажа небольшой инди-игры на начальном этапе. Сотрудничество возможно как долгосрочное, так и ограничившись озвучкой всего пары фраз. Эти фразы на английском, но они очень короткие, довольно простые и произносятся медленно, поэтому даже если не говорите по-английски - вероятно сможете освоить верное произношение на ходу.

Вы можете озвучить и скинуть всего одну-две фразы, а после первой оплаты с нашей стороны, если всё всех устроит - продолжить. Манера произношения текста тягучая, томная, ласкающая слух. Остальное расскажу в переписке. Желательно чтобы вы приложили примеры с вашим голосом (можете к самой заявке или через личные сообщения).

2 года назад
uliana_ast
Ульяна 
36 летРоссия
4 года в сервисе
Была
3 часа назад
Выбранный исполнитель
Veektoria
Виктория 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
2 года назад
$7
1 день
RUB
Прекрасный, проникновенный голос с чётким пониманием дела и вниманием к деталям. Благодарю за добросовестную работу и рассчитываю на дальнейшее сотрудничество.
Очень хорошая постановка задачи. Ответственный и общительный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.
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