Озвучка текста, опыт не обязателен!

для IVR требуется начитка. Женский голос.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для онлайн школы нужно прочитать текст и записать его на диктофон (можно на телефон)
Только мужской голос (желательно от 20 лет и больше) без дефектов речи
Опыт не нужен. По сути обычному человеку нужно прочитать текст на диктофон
Текст рассчитан на запись 8-9 минут
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