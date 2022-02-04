Озвучка текста, опыт не обязателен!

$17
ОзвучиваниеЗакрыт50 заявок1203 просмотра
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Для онлайн школы нужно прочитать текст и записать его на диктофон (можно на телефон) 

Только мужской голос (желательно от 20 лет и больше) без дефектов речи

Опыт не нужен. По сути обычному человеку нужно прочитать текст на диктофон

Текст рассчитан на запись 8-9 минут

2 года назад
Nikita748
Никита 
33 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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