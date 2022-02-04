Озвучка текста, опыт не обязателен!

Для онлайн школы нужно прочитать текст и записать его на диктофон (можно на телефон)

Только мужской голос (желательно от 20 лет и больше) без дефектов речи

Опыт не нужен. По сути обычному человеку нужно прочитать текст на диктофон

Текст рассчитан на запись 8-9 минут