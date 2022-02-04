Озвучить мужским голосом текст для ресторана

ОзвучиваниеЗавершен12 заявок819 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен романтический мужской голос, для озвучки текста ниже, для ресторана на 14 февраля.

Всего 5 слов.

"Ресторан Грильяж - Удовольствие начинается здесь"

2 года назад
Donkison
31 годБеларусь
4 года в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
johnlp
47 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
46 отзывов
2 года назад
$5
3 дня
Быстро, качественно, недорого. Разговоры только по делу, внимателен к тексту, замечает ошибки, а не просто как робот выполняет задачи. Спасибо, буду обращаться ещё.
Все отлично! Четкое ТЗ приятное общение, своевременная оплата. Буду рад поработать еще!
  • Похожие заказы

  • Озвучка английского текста

    Здравствуйте. Задание: нужно озвучить интересным голосом английские тексты. Каждый текст примерно на 1200 слов на обычные нетехнические темы. 15-30 текстов.

    Озвучивание31 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Диктор 10 монет

    Требуется диктор (презентация монет) язык Русский М.\Ж. Работа разовая. Необходимо презентабельно и в полной тишене – stereo, Зачитать и Записать 10 отдельных аудио роликов продолжительностью каждый 2,5 – 3,5 минуты всего около 30 минут, аудио в формате ...

    Озвучивание22 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Озвучивание персонажа (мужской голос)

    Здравствуйте. Мы молодая команда разработчиков дополнений к разным играм. На данный момент мы работаем над небольшим секретным, пока что, проектом и нам нужно будет озвучивать достаточно много разных персонажей. Но для начала мы хотим понять ...

    Озвучивание22 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Озвучка рекламных роликов для соцсетей - голоса М и Ж

    Необходимо озвучивать рекламные ролики 15 сек. Стиль - промо, лёгкий ... зацепить клиентов) Голоса: мужские и женские. Язык: русский и/или украинский (рассматриваем любой вариант). Пишите стоимость за 15 сек. Кандидатов без примеров озвучки не рассматриваю. Рассматриваю разных кандидатов

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Озвучить видео

    Нужен диктор для озвучки. Ищу мужской или женский голос для озвучивания небольших видео на Ютуб.Подробности ТЗ тут, прежде, чем отправлять предложение, изучите внимательно (!): https://disk.yandex.by/i/thKznJaaxk8u5Q Присылайте отклики с примерами возможностей Вашего голоса и способностей.(Указать вашу ...

    Озвучивание37 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Озвучка рекламных роликов для соцсетей - голоса М и Ж

    Для озвучки небольших рекламных роликов нужен хороший голос. Тематика - арома продукция, распаковка товара, сотрудничество для бизнеса, промо ролики (жанры разные) Ищем как мужские так и женские голоса. Озвучка на русском и украинском языках (не обязательно это может ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Озвучка текста (годовой отчет)

    [table]ЗадачаОзвучка фрагментов текста годового отчета (видеопрезентация). Примерная продолжительность 12-13 минут.Обязательные требования- Предварительное прослушивание портфолио - Мужской голос средних лет - Низкий голос - Бархатистый голос[/table]

    Озвучивание2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Для парней, прочитать 1000 предложений.

    $15

    Читать на Украинском!! Нужны только парни. Нужны носители Украинского языка (кто участвовал повторно нельзя), Нужно скачать специальное приложение и прочитать в нём 1000 предложений на украинском, на произвольную тему. Предложения уже загружены в это приложение. ...

    Озвучивание19 заявок
    Закрыт
    2 года назад