Для парней, прочитать 1000 предложений.

Читать на Украинском!! Нужны только парни. Нужны носители Украинского языка (кто участвовал повторно нельзя), Нужно скачать специальное приложение и прочитать в нём 1000 предложений на украинском, на произвольную тему. Предложения уже загружены в это приложение. Обычная подработка для новичков, профессиональные микрофоны не нужны!!! Дикторы НЕ нужны! Нужно Только: хороший смартфон от 2017года , владение украинским языком и свободное время. Оплата при выполнении всего задания по инструкции памятка для чтения. Проверка от 1 до 7 дней! Напишите модель и марку телефона и сколько свободной внутренней памяти на ТЕЛЕФОНЕ!!!!