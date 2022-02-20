Требуется диктор (презентация монет)

$30
ОзвучиваниеЗавершен17 заявок1374 просмотра
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Требуется диктор (презентация монет) язык Русский М.\Ж.

Работа разовая.

Необходимо презентабельно и в полной тишене – stereo, Зачитать и Записать 54 отдельных аудио роликов продолжительностью каждый 2,5 – 4,00 минуты всего около 3х часов аудио в формате Mp3. за  за все плачу 30 $

Для наглядности и понимания сути работы, в пример хочу поставить один канал на ютюбе -

https://www.youtube.com/c/CoinsisisCoins

У нас суть та же, и работа с материалом, касательно монет.

Порядок следующий, я скидываю Вам архив целиком, в котором файлы на каждую монету в формате docx. Вы в свою очередь озвучиваете их и выкладываете, я проверяю и подтверждаю

файл с образцом прикрепляю

Основоное - задание будет готово к концу января, срок выполнения задания 1 месяц.

2 года назад
nactdelt
Виталий 
38 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
14 отзывов
Выбранный исполнитель
vtpopov1963
Виктор 
60 летРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$30
35 дней
RUB
Замечательный опыт!
Все замечательно! Конструктивное сотрудничество. Опыт положительный.
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