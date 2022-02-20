Мы хотим сделать английскую версию канала [url=https://www.youtube.com/channel/UC8kldkthCPYkXAsCEuE71eA]https://www.youtube.com/channel/UC8kldkthCPYkXAsCEuE71eA[/url] Соответственно нужно переводить видео на английский язык. Голос нужен женский. Работа только на постоянную основу, в месяц нужно будет переводить 12 видео. Стоимость вашей работы обсуждается.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется диктор (презентация монет) язык Русский М.\Ж.
Работа разовая.
Необходимо презентабельно и в полной тишене – stereo, Зачитать и Записать 54 отдельных аудио роликов продолжительностью каждый 2,5 – 4,00 минуты всего около 3х часов аудио в формате Mp3. за за все плачу 30 $
Для наглядности и понимания сути работы, в пример хочу поставить один канал на ютюбе -
https://www.youtube.com/c/CoinsisisCoins
У нас суть та же, и работа с материалом, касательно монет.
Порядок следующий, я скидываю Вам архив целиком, в котором файлы на каждую монету в формате docx. Вы в свою очередь озвучиваете их и выкладываете, я проверяю и подтверждаю
файл с образцом прикрепляю
Основоное - задание будет готово к концу января, срок выполнения задания 1 месяц.
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