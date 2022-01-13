Нужна озвучка эротического рассказа женским голосом

ОзвучиваниеЗакрыт18 заявок965 просмотров
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Нужен женский голос, не высокий, уверенный и властный.

Тема рассказа - женское доминирование.

Нужна ваша цена за 4500 слов и пример работы.

2 года назад
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Иван 
26 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад