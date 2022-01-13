Нужна озвучка эротического рассказа женским голосом

- возраст 27-60 лет - пол женщина - текст говорить правдоподобно (НЕ читать с листка, глазами не смотреть в одну точку) - проявлять эмоции, жестикуляции во время рассказа истории Записать видео отзыв о сайте. Тз прикрепили в письме.