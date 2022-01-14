Озвучка мужским и женским голосом

Мы хотим сделать английскую версию канала [url=https://www.youtube.com/channel/UC8kldkthCPYkXAsCEuE71eA]https://www.youtube.com/channel/UC8kldkthCPYkXAsCEuE71eA[/url] Соответственно нужно переводить видео на английский язык. Голос нужен женский. Работа только на постоянную основу, в месяц нужно будет переводить 12 видео. Стоимость вашей работы обсуждается.