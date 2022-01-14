Озвучка мужским и женским голосом

ОзвучиваниеЗакрыт48 заявок1136 просмотров
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Для небольшого видео требуется озвучка мужским и женским голосом.

Мужской голос баритон.

Женский голос нежный.

2 года назад
guest_1642157792749
2 года в сервисе
Был
год назад