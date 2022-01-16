Готов к работе
Готов предоставить услуги написания песен , озвучки видео роликов , написания музыки , так же мой прямой профиль это озвучка видео игр , подбор и написание игровой музыки, звуков . Готов сотрудничать и выполнять любые задачи связанные с созданием и записью звука , голоса и вокала .Работаю в собственной студии . Добро пожаловать .
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
3 года назад
Владислав очень приятный в общении, честный, быстро отвечает и моментально понимает задачу. Он прислал пробный вертать до утверждения, потом все выполнил в срок. 1000% рекомендую, буду с ним работать дальше
Ответный отзыв
С Надеждой работать одно удовольствие . Четко поставлена задача , всем советую сотрудничать с этим человеком , надеюсь будем работать и дальше .