Озвучивание стихотворения.

техническое задание:

прочитать стихотворение под определенный такт в 100 bpm, этот такт потом будет в финальном ролике в виде стука каблуков, по этому важно держать ритм при прочтении. Настроение серьезное, без негатива но с осознанием проблемы. Желательно эмоциональное нарастание, нагнетание от начала до фразы «Кем бы ты ни был город проглотит и не заметит». Дальше спокойнее с нотками надежды в повествовании о несломленном человеке, противостоящем системе.

Есть черновой вариант озвучки, пришлю после конкретных договоренностей.

стихотворение:

Жёсткие формы жёсткого камня.

Жёсткие люди.

Тот, кто споткнулся, будет раздавлен.

Бьют без прелюдий.

Светом холодных иллюминаций

Жжёт мегаполис.

Святости видимость, чувств имитация.

Ставка на скорость.

В свечках торчащих слепых небоскрёбов,

В крошечных скверах,

В ярких витринах, в вывесках модных

Прячется серость.

Люди стекают с неба на лифтах,

Лезут под землю.

В денежной гонке, в бешеном дрифте

Плачу не внемлют.

Нищих не видят, боли не видят,

Крика не слышат.

В гаджетах скрыта душ инвалидность,

В броских афишах,

В жёлтых журналах. В банках вразвес

Мечты на продажу.

Здесь человечий облик исчез,

Здесь – персонажи.

Фрики и папики, хипстеры, готы,

Би, моно, метро –

Кем бы ты ни был, город проглотит

И не заметит.

Город диктует. Он мышеловка,

Рамка из рамок.

Только под рёбрами прячется ловко

Кто-то упрямый.

Тот, кто танцует на крышах его,

В парках и скверах.

Серость разбавит кровью живой

С капелькой веры.

Кто-то, кого липкий смог не извёл

Жадный до воли,

И не возьмёт его твой произвол,

Мой мегаполис!