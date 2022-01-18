Озвучивание стихотворения.

Необходимо прочесть выразительно поздравление мужским красивым голосом, записав на диктофон телефона IPhone.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
техническое задание:
прочитать стихотворение под определенный такт в 100 bpm, этот такт потом будет в финальном ролике в виде стука каблуков, по этому важно держать ритм при прочтении. Настроение серьезное, без негатива но с осознанием проблемы. Желательно эмоциональное нарастание, нагнетание от начала до фразы «Кем бы ты ни был город проглотит и не заметит». Дальше спокойнее с нотками надежды в повествовании о несломленном человеке, противостоящем системе.
Есть черновой вариант озвучки, пришлю после конкретных договоренностей.
стихотворение:
Жёсткие формы жёсткого камня.
Жёсткие люди.
Тот, кто споткнулся, будет раздавлен.
Бьют без прелюдий.
Светом холодных иллюминаций
Жжёт мегаполис.
Святости видимость, чувств имитация.
Ставка на скорость.
В свечках торчащих слепых небоскрёбов,
В крошечных скверах,
В ярких витринах, в вывесках модных
Прячется серость.
Люди стекают с неба на лифтах,
Лезут под землю.
В денежной гонке, в бешеном дрифте
Плачу не внемлют.
Нищих не видят, боли не видят,
Крика не слышат.
В гаджетах скрыта душ инвалидность,
В броских афишах,
В жёлтых журналах. В банках вразвес
Мечты на продажу.
Здесь человечий облик исчез,
Здесь – персонажи.
Фрики и папики, хипстеры, готы,
Би, моно, метро –
Кем бы ты ни был, город проглотит
И не заметит.
Город диктует. Он мышеловка,
Рамка из рамок.
Только под рёбрами прячется ловко
Кто-то упрямый.
Тот, кто танцует на крышах его,
В парках и скверах.
Серость разбавит кровью живой
С капелькой веры.
Кто-то, кого липкий смог не извёл
Жадный до воли,
И не возьмёт его твой произвол,
Мой мегаполис!
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