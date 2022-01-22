Озвучивание персонажа (мужской голос)

Здравствуйте. Мы молодая команда разработчиков дополнений к разным играм. На данный момент мы работаем над небольшим секретным, пока что, проектом и нам нужно будет озвучивать достаточно много разных персонажей. Но для начала мы хотим понять насколько будет качественно передаваться звук и насколько он будет эффектным для игроков в самой игре.

Суть: имеется таверна и там работает персонаж "Трактирщик". Персонаж со своеобразным юмором и достаточно жизнерадостный. Всегда рад новым гостям и готов поделится с ними своим мнение или новостями.

Необходимо будет озвучить пару фраз для теста, а дальше как пойдет. Персонаж уже в возрасте, но имеет веселый голос.

Примером является "приветственная фраза" из главного меню игры Heartstone. Так же примером являются эти интерактивные фразы из игры Heroes of The Storm, персонаж мурадин. Мы склоняемся к тому, что голос нашего трактирщика должен быть именно таким, или похожим. Видео с фразами: https://www.youtube.com/watch?v=2oHxaP323MM

UPD 02.02.2022: Многие просят демо фразу. Запишите фразу "Добро пожаловать путник в мою таверну!". Это должно звучать доброжелательно, но при этом голос должен казатся в возрасте. Помните, персонаж - трактирщик.