Озвучка английского текста

ОзвучиваниеЗакрыт31 заявка1436 просмотров
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Здравствуйте. Задание: нужно озвучить интересным голосом английские тексты. Каждый текст примерно на 1200 слов на обычные нетехнические темы. 15-30 текстов.

2 года назад
guest_1540219742569
5 лет в сервисе
Был
2 года назад