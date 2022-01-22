Диктор 10 монет

ОзвучиваниеЗакрыт22 заявки955 просмотров
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Требуется диктор (презентация монет) язык Русский М.\Ж.

Работа разовая.

Необходимо презентабельно и в полной тишене – stereo, Зачитать и Записать 10 отдельных аудио роликов продолжительностью каждый 2,5 – 3,5 минуты всего около 30 минут, аудио в формате Mp3. за за все плачу 5 $

Для наглядности и понимания сути работы, в пример хочу поставить один канал на ютюбе -

https://www.youtube.com/c/CoinsisisCoins

У нас суть та же, и работа с материалом, касательно монет.

Порядок следующий, я скидываю Вам архив целиком, в котором файлы на каждую монету в формате docx. Вы в свою очередь озвучиваете их и выкладываете, я проверяю и подтверждаю

файл с образцом прикрепляю. (срок віполнения 3-5 дней)

2 года назад
nactdelt
Виталий 
38 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
14 отзывов
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