Озвучка текста (годовой отчет)

Здравствуйте. Задание: нужно озвучить интересным голосом английские тексты. Каждый текст примерно на 1200 слов на обычные нетехнические темы. 15-30 текстов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
[table]ЗадачаОзвучка фрагментов текста годового отчета (видеопрезентация).
Примерная продолжительность 12-13 минут.Обязательные требования- Предварительное прослушивание портфолио
- Мужской голос средних лет
- Низкий голос
- Бархатистый голос[/table]
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