Озвучка рекламных роликов для соцсетей - голоса М и Ж

ОзвучиваниеЗавершен20 заявок837 просмотров
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Для озвучки небольших рекламных роликов нужен хороший голос.

Тематика - арома продукция, распаковка товара, сотрудничество для бизнеса, промо ролики (жанры разные)

Ищем как мужские так и женские голоса.

Озвучка на русском и украинском языках (не обязательно это может быть один человек).

Прикрепляйте ваши работы, пишите стоимость и язык (рус и/или укр)

2 года назад
IvanFeniks
Иван 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
JuliaGrischenko
Юлия 
39 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
15 часов назад
2 года назад
$7
1 день
UAH
Идеально! С первого раза, получилось лучше чем хотели)
Всё отлично! С Иваном было приятно поработать. Четкое ТЗ, быстрая и открытая коммуникация, оплата в срок. Благодарю за сотрудничество!
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