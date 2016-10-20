y_taras

Тарас Ярмоленко y_taras

 
40 летУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 часа назад
У микрофона с 2000 года.

У микрофона с 2000 года.

Оперативное и качественное озвучивание любой аудио- и видеопродукции, в независимости от объема и сложности…

Более подробная информация на hhttps://barabanproduction.com/

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$60
средняя цена заказа
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нет постоянных заказчиков
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ТОП-5
Озвучивание
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Отзывы заказчиков
InNOVA23
Олег 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$55
10 баллов
3 года назад
Озвучание рекламного ролика 3-мя голосами
Все выполнено на отлично и с учетом наших пожеланий. У Тараса классная команда озвучателей!!
Отличный заказчик! Рекомендую!
Ответный отзыв
duggerbarnes435
Диас 
29 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
$26
10 баллов
6 лет назад
Озвучка рекламного ролика ( Женский голос)
Класс!
Отличный заказчик! Рекомендую ;)
Ответный отзыв
pizant
34 годаГрузия
10 лет в сервисе
Была
11 дней назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Запись голосового приветствия
Заказ выполнен быстро. Рекомендую. Спасибо за работу.
Отличный заказчик! Рад был поработать! Четко поставленная задача - быстро выполненная работа! Рекомендую ;)
Ответный отзыв
Озвучивание
3 отзыва
от $10
от 1 дня
#5