У микрофона с 2000 года.
У микрофона с 2000 года.
Оперативное и качественное озвучивание любой аудио- и видеопродукции, в независимости от объема и сложности…
Более подробная информация на hhttps://barabanproduction.com/
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$60
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ТОП-5— Озвучивание
Портфолио
- Barabanoff Taras - Russian Demo (2022)198 просмотров
- Barabanoff Taras - Russian Voice MASTER (2022)106 просмотров
- Barabanoff Taras - Ukrainian Demo (2022)96 просмотров
- Barabanoff Taras - Ukrainian Demo MASTER (2022)90 просмотров
- Тарас - Фермер (Ukrainian)59 просмотров
- Тарас - Афроамериканць (Ukrainian)33 просмотра
- Тарас - Солдафон (Russian)24 просмотра
- Тарас - Повар Француз (Ukrainian)18 просмотров
- Тарас - Пила 02 (Russian)17 просмотров
- Тарас - Оповідач (Ukrainian)23 просмотра
- Тарас - Мужик 02 (Russian)22 просмотра
- Тарас - Кум (Ukrainian)20 просмотров
Отзывы заказчиков
$55
10 баллов
3 года назад
Все выполнено на отлично и с учетом наших пожеланий. У Тараса классная команда озвучателей!!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Рекомендую!
$26
10 баллов
6 лет назад
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Рекомендую ;)
$30
10 баллов
7 лет назад
Заказ выполнен быстро. Рекомендую. Спасибо за работу.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Рад был поработать! Четко поставленная задача - быстро выполненная работа! Рекомендую ;)
Озвучивание
3 отзыва
от $10
от 1 дня
#5