Озвучивание текста

$35
ОзвучиваниеЗакрыт1 заявка369 просмотров
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Нужно озвучить текст видеопоздравления с соответствующей интонацией

2 года назад
guest_16423973801106
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
johnlp
47 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
46 отзывов
2 года назад
$18
1 день
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