Озвучка 30 видео

Требуется диктор (презентация монет) язык Русский М.\Ж. Работа разовая. Необходимо презентабельно и в полной тишене – stereo, Зачитать и Записать 10 отдельных аудио роликов продолжительностью каждый 2,5 – 3,5 минуты всего около 30 минут, аудио в формате ...
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Всем здравствуйте!
Ищем харизматичных ребят, для озвучки видео материала. Копирайтер пишет текст и план (сколько сек на какую картинку на какое объявление зачитывается текст), и вам необходимо озвучить.
Тематика: самая различная
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