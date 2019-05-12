Актер озвучания, диктор, музыкант
Являюсь профессиональным пианистом уже более 20 лет. Мой музыкальный слух позволяет мне понимать музыку языка, а актерские навыки, развитые за многие годы преподавания социальных танцев и работу на сцене, помогают мне вживаться в любой образ и создавать любое настроение. Среди моих увлечений так же присутствует изучение американского произношения, что выводит мое владение своим голосом на принципиально новый уровень. Я не боюсь микрофона, а он не боится меня. Графомания - наше все! Поскольку сам люблю писать стихи и тексты в разных стилях - я способен понятно подать даже самый витиевато написанный текст. Учился в Berklee College of Music, Boston,MA. Высшее образование получил в Ростовской Государственной Консерватории им. С.В. Рахманинова.
Я против войны в Украине!
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$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
5
безопасных платежей
Портфолио
- English(USA) Voice over1970 просмотров
- Озвучивание контента любого рода.1119 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
4 года назад
Рекомендую исполнителя, очень быстро сделал работу, на следующий день дописал фрагмент (правки радио). Комфортная и оперативная коммуникация.
Ответный отзыв
Очень положительные эмоции от сотрудничества) Грамотная постановка задачи, вежливость и пунктуальность) Обращайтесь, буду рад вам помочь =)
$10
10 баллов
4 года назад
Отличный специалист и очень положительный человек. Работа была выполнена на высоком уровне. Всем советую!
Ответный отзыв
Благодарю, коротко, ясно и по делу, легко работать =) Обращайтесь)
$8
10 баллов
5 лет назад
Отлично проделанная работа! Рекомендую!
Ответный отзыв
Надежный заказчик!)
$15
10 баллов
5 лет назад
Все супер!
Ответный отзыв
Рад, что вы довольны =)
$27
10 баллов
5 лет назад
Денис выполнил озвучку - качественно и быстро. Спасибо, рекомендую.
Ответный отзыв
Очень положительный опыт сотрудничества - четко, понятно и честно
Озвучивание
8 отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга