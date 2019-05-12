Актер озвучания, диктор, музыкант

Являюсь профессиональным пианистом уже более 20 лет. Мой музыкальный слух позволяет мне понимать музыку языка, а актерские навыки, развитые за многие годы преподавания социальных танцев и работу на сцене, помогают мне вживаться в любой образ и создавать любое настроение. Среди моих увлечений так же присутствует изучение американского произношения, что выводит мое владение своим голосом на принципиально новый уровень. Я не боюсь микрофона, а он не боится меня. Графомания - наше все! Поскольку сам люблю писать стихи и тексты в разных стилях - я способен понятно подать даже самый витиевато написанный текст. Учился в Berklee College of Music, Boston,MA. Высшее образование получил в Ростовской Государственной Консерватории им. С.В. Рахманинова.