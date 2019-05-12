stampson_jr

Денис Маркин stampson_jr

 
30 летРоссия/Ростов-на-Дону
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Актер озвучания, диктор, музыкант

Являюсь профессиональным пианистом уже более 20 лет. Мой музыкальный слух позволяет мне понимать музыку языка, а актерские навыки, развитые за многие годы преподавания социальных танцев и работу на сцене, помогают мне вживаться в любой образ и создавать любое настроение. Среди моих увлечений так же присутствует изучение американского произношения, что выводит мое владение своим голосом на принципиально новый уровень. Я не боюсь микрофона, а он не боится меня. Графомания - наше все! Поскольку сам люблю писать стихи и тексты в разных стилях - я способен понятно подать даже самый витиевато написанный текст. Учился в Berklee College of Music, Boston,MA. Высшее образование получил в Ростовской Государственной Консерватории им. С.В. Рахманинова.

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$10
средняя цена заказа
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5
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Отзывы заказчиков
mariaburshtein
44 годаИзраиль
5 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$10
10 баллов
4 года назад
Озвучка для новогоднего мероприятия
Рекомендую исполнителя, очень быстро сделал работу, на следующий день дописал фрагмент (правки радио). Комфортная и оперативная коммуникация.
Очень положительные эмоции от сотрудничества) Грамотная постановка задачи, вежливость и пунктуальность) Обращайтесь, буду рад вам помочь =)
Ответный отзыв
boda289
25 летУкраина
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Озвучить небольшой текст.
Отличный специалист и очень положительный человек. Работа была выполнена на высоком уровне. Всем советую!
Благодарю, коротко, ясно и по делу, легко работать =) Обращайтесь)
Ответный отзыв
sandragokkun
30 летБеларусь
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
$8
10 баллов
5 лет назад
Озвучивание сегмента короктометражного ролика
Отлично проделанная работа! Рекомендую!
Надежный заказчик!)
Ответный отзыв
berzin
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Озвучить 2 строчки на английском
Все супер!
Рад, что вы довольны =)
Ответный отзыв
itan_hantt
Алексей 
42 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$27
10 баллов
5 лет назад
Озвучить текст на английском языке для ролика.
Денис выполнил озвучку - качественно и быстро. Спасибо, рекомендую.
Очень положительный опыт сотрудничества - четко, понятно и честно
Ответный отзыв
Озвучивание
8 отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга