itan_hantt

Алексей itan_hantt

 
42 годаРоссия/Нижний Тагил
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Telegram: @itan_hantt

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$27
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Продвижение крипто проекта. Человек в команду.

    $200

    Добрый день, нужно привлечь качественный целевой трафик в международный крипто проект, с учетом текущих реалий и блокировок. Трафик преимущественно нужен из Европы и Азии. Канал привлечения таргетированная Facebook, Instagram

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Озвучить текст на английском языке для ролика.

    $23

    Добрый день, нужно озвучить текст для ролика на английском языке.  318 слов. Готовность к понедельнику до 11:00 мск. Цена фикс. 1500р. Пример голоса который нравится.: [url=http://soundvoice.ru/media/voices/foreign/soundvoice.ru%20-%20%D0%9F%D0%B8%D1%82%20%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%82.mp3]пример голоса [/url] Прикрепляйте примеры с Вашим голосом. Всем спасибо.

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Ретушь фотографий. Портреты.

    $20

    Здравствуйте. Нужно сделать ретушь фотографий (5шт). Конкретно нужно поменять черты лица (скулы, нос, брови, разрез глаз, подбородок, лоб, уши, волосяная часть, глаза) сходство с оригиналом не должно быть. Также для всех фотографий нужно сделать один ...

    Ретушь фото
    Обработка фотографий44 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Видео обзоры по международному криптовалютному проекту (ICO)

    Добрый день, рассматриваем кандидатов в международный криптовалютный проект (ICO).   Задачи:  Запись видео обзоров проекта, разъяснение технических и маркетинговых нюансов потенциальной аудитории.  Переписка в соц.сетях (преимущественно Telegram канал), ответы на вопросы.  Запись мануалов (как регистрироваться, что нажать, как установить).  От Вас:  Приятная ...

    Презентации3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать короткий видеоролик для ICO.

    $190

    Нужно создать 2 видеоролика по 60-90 сек. каждый с озвучкой. Сценария нет, есть наброски и примеры видеороликов которые нравятся. Целевая аудитория первого: люди от 18 до 25 лет имеющие знания и навыки в криптоиндустрии. Второй: ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
stampson_jr
30 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$27
10 баллов
5 лет назад
Озвучить текст на английском языке для ролика.
Очень положительный опыт сотрудничества - четко, понятно и честно
Денис выполнил озвучку - качественно и быстро. Спасибо, рекомендую.
Ответный отзыв
folt1k
28 летМолдова
5 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Сделать короткий видеоролик для ICO.
Доволен сотрудничеством. Всем советую!
Все сделано. Правки учтены. Компетентный и терпеливый исполнитель.
Ответный отзыв