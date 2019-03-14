itan_hantt

Добрый день, нужно привлечь качественный целевой трафик в международный крипто проект, с учетом текущих реалий и блокировок. Трафик преимущественно нужен из Европы и Азии. Канал привлечения таргетированная Facebook, Instagram
- $200Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $23
Добрый день, нужно озвучить текст для ролика на английском языке. 318 слов. Готовность к понедельнику до 11:00 мск. Цена фикс. 1500р. Пример голоса который нравится.: [url=http://soundvoice.ru/media/voices/foreign/soundvoice.ru%20-%20%D0%9F%D0%B8%D1%82%20%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%82.mp3]пример голоса [/url] Прикрепляйте примеры с Вашим голосом. Всем спасибо.Озвучивание1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $20
Здравствуйте. Нужно сделать ретушь фотографий (5шт). Конкретно нужно поменять черты лица (скулы, нос, брови, разрез глаз, подбородок, лоб, уши, волосяная часть, глаза) сходство с оригиналом не должно быть. Также для всех фотографий нужно сделать один ...Обработка фотографий44 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день, рассматриваем кандидатов в международный криптовалютный проект (ICO). Задачи: Запись видео обзоров проекта, разъяснение технических и маркетинговых нюансов потенциальной аудитории. Переписка в соц.сетях (преимущественно Telegram канал), ответы на вопросы. Запись мануалов (как регистрироваться, что нажать, как установить). От Вас: Приятная ...Презентации3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $21
Добрый день, нужно перевести короткий текст (100 слов) на 3 языка: Английский, Китайский, Персидский. 450р за каждый язык.Переводы11 заявокЗакрыт5 лет назад
- $190
Нужно создать 2 видеоролика по 60-90 сек. каждый с озвучкой. Сценария нет, есть наброски и примеры видеороликов которые нравятся. Целевая аудитория первого: люди от 18 до 25 лет имеющие знания и навыки в криптоиндустрии. Второй: ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен5 лет назад