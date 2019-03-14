itan_hantt

Нужно создать 2 видеоролика по 60-90 сек. каждый с озвучкой. Сценария нет, есть наброски и примеры видеороликов которые нравятся. Целевая аудитория первого: люди от 18 до 25 лет имеющие знания и навыки в криптоиндустрии. Второй: ...