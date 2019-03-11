Перевести короткий текст для ролика на 3 языка (100 слов)

$21
ПереводыЗакрыт11 заявок182 просмотра
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Добрый день, нужно перевести короткий текст (100 слов) на 3 языка:

Английский, Китайский, Персидский.

450р за каждый язык.

5 лет назад
itan_hantt
Алексей 
42 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад