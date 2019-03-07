Добрый день.

Нужно сделать перевод технического текста с русского на китайский язык.

Тематика статей - парковочное оборудование (пример текста - в прикреплённом файле). Объём текста для перевода - от 6 тыс знаков с пробелами до 27 тыс знаков с пробелами (ещё не решил точно).

Перевод должен быть ручным, а не машинным!! Текст, тупо переведённый без изменений в гугл

переводчике, мне присылать не надо - я уже такое проходил и сам могу так "переводить".

Сразу поставлю отрицательный отзыв и лишу своих дальнейших заказов.

Ваш перевод потом проверит мой знакомый китаец и даст свою оценку. Поэтому прошу

переводить качественно и не халтурить. Халтура всё равно вскроется. Идеальный перевод

тоже не нужно делать, я прекрасно понимаю, что идеально китайский язык знают только сами

китайцы и то, наверное, не все :) Нужен просто хороший, адекватный перевод.

Если есть, пришлите пример Ваших работы и сертификаты, свидетельствующие о вашем уровне

китайского языка.

Напишите мне:

1) вашу цену за 1800 символов с пробелами (переводческая страница)

2) срок, за который можете перевести 1800 символов с пробелами (переводческая страница)

Приоритет будет отдаваться кандидатам с адекватным соотношением цена/качество.

Если перевод будет хорошим, то в дальнейшем буду давать новые заказы.