В связи с расширением штата,требуются ответственные сотрудники со знанием английского языка (уровень не ниже Advanced), проживающие в г. ВЛАДИВОСТОК. Работаудаленно (на дому). От вас: отличное знанием англ. языка, усидчивость, желание работать на результат, компьютер, стабильный интернет, гарнитура. Будьте ...
Нужно сделать перевод технического текста с русского на китайский язык
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Нужно сделать перевод технического текста с русского на китайский язык.
Тематика статей - парковочное оборудование (пример текста - в прикреплённом файле). Объём текста для перевода - от 6 тыс знаков с пробелами до 27 тыс знаков с пробелами (ещё не решил точно).
Перевод должен быть ручным, а не машинным!! Текст, тупо переведённый без изменений в гугл
переводчике, мне присылать не надо - я уже такое проходил и сам могу так "переводить".
Сразу поставлю отрицательный отзыв и лишу своих дальнейших заказов.
Ваш перевод потом проверит мой знакомый китаец и даст свою оценку. Поэтому прошу
переводить качественно и не халтурить. Халтура всё равно вскроется. Идеальный перевод
тоже не нужно делать, я прекрасно понимаю, что идеально китайский язык знают только сами
китайцы и то, наверное, не все :) Нужен просто хороший, адекватный перевод.
Если есть, пришлите пример Ваших работы и сертификаты, свидетельствующие о вашем уровне
китайского языка.
Напишите мне:
1) вашу цену за 1800 символов с пробелами (переводческая страница)
2) срок, за который можете перевести 1800 символов с пробелами (переводческая страница)
Приоритет будет отдаваться кандидатам с адекватным соотношением цена/качество.
Если перевод будет хорошим, то в дальнейшем буду давать новые заказы.
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