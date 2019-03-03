Перевести текст на испанский

Необходимы статьи на английском языке. В поисках авторов с уровнем владения языка C1/C2/Носитель. Прошу уточнять ставку, по которой было бы комфортно сотрудничать на долгосрок. И хорошо бы получить пример качества текста (от 500 слов, желательно) на английском, ...