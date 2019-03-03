Перевести текст на испанский

Для диссертационного исследования ищу переводчика, который может сравнить перевод текста в трёх ТМ-программах: DeJа Vu X3 Workgroup, SDL Trados Studio 2015, SmartCAT. Нужно проанализировать 5 текстов (объемом до 1 страницы): юридический текст (договор); ...
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Текст про боты в вотсап телеграм и тп
430 слов
БС
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