Перевод текстов на немецкий язык

У нас канал на YouTube и есть канал на китайском ресурсе. Видео выходят на канале 3-6 раз в неделю. Стиль видео: жизненные влоги, семья, жизнь в Китае, путешествия, еда и т.д. Таким образом переводить нужно будет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Перевод текстов с русского на немецкий
20 текстов - каждый около 2000 знаков
Ваша цена за объем и сроки
- Похожие заказы
- $30Переводы10 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо перевести книгу на Английский язык. Она есть в формате Word.Объем книги 505 страниц текста. Точнее: слов 139 621, знаков (без пробелов) 780 167, с пробелами 918 725, строк 24 562. От вас: конкретные предложения,опыт работы в данном направлении, профессионализм, ...Переводы28 заявокЗакрыт5 лет назад
В среднем статьи на 4000 символов. Гугл переводчик + поправить, не подходит!)Переводы33 заявкиЗакрыт5 лет назад
ищу помощника япониста с уровнем N3Переводы4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $3
Текст небольшой Интересуют только профессиональные переводчики или учителя.Переводы11 заявокЗакрыт5 лет назад
- $3
Интересуют только профессиональные переводчики или учителя французского.Переводы10 заявокЗакрыт5 лет назад
- $3
Интересуют только учителя немецкого языка.Переводы10 заявокЗакрыт5 лет назад
Перевести документ. Документ в pdf Укажите стоимость за 1800 знаков с пробелами.Переводы57 заявокЗакрыт5 лет назад
Перевод с русского на английский текста про йогу (11 400 символов без пробела) Начните ответ с фразы "перевод" и укажите 1 – стоимость за это число символов 2 – ваш телеграм ник для связи 3 – пример вашего перевода ...Переводы6 заявокЗакрыт5 лет назад
Перевод текстов.С русского на украинский,или наоборот.Переводы62 заявкиЗакрыт5 лет назад