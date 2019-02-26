Перевод книги на Английский язык.

У нас канал на YouTube и есть канал на китайском ресурсе. Видео выходят на канале 3-6 раз в неделю. Стиль видео: жизненные влоги, семья, жизнь в Китае, путешествия, еда и т.д. Таким образом переводить нужно будет ...
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Необходимо перевести книгу на Английский язык. Она есть в формате Word.Объем книги 505 страниц текста. Точнее: слов 139 621, знаков (без
пробелов) 780 167, с пробелами 918 725, строк 24 562. От вас: конкретные предложения,опыт работы в данном направлении, профессионализм, адекватная стоимость работ,
ваша контактная информация (желательно с телефоном, а не только E mail и Skype).
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