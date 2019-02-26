Перевод книги на Английский язык.

Необходимо перевести книгу на Английский язык. Она есть в формате Word.Объем книги 505 страниц текста. Точнее: слов 139 621, знаков (без

пробелов) 780 167, с пробелами 918 725, строк 24 562. От вас: конкретные предложения,опыт работы в данном направлении, профессионализм, адекватная стоимость работ,

ваша контактная информация (желательно с телефоном, а не только E mail и Skype).