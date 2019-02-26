Перевод с русского на английский текста про йогу (11 400 сбп)

ПереводыЗакрыт6 заявок160 просмотров
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Перевод с русского на английский текста про йогу (11 400 символов без пробела) 

Начните ответ с фразы "перевод" и укажите 

1 – стоимость за это число символов 

2 – ваш телеграм ник для связи 

3 – пример вашего перевода с русского на английский что-то связанного с духовными практиками или йогой (если имеется) 

в формате оригинал – перевод

5 лет назад
email1
Максим 
35 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
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