РУС-ENG перевод отчетов о использовании продукта

Перевод двух статей примерно по 2500 символов каждая.
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Задача: перевести большое количество научных отчетов по использованию препарата в сельском хозяйстве.
Требуется: качественный, ручной, перевод на английский язык
Пример текста:
Установлено значительное увеличение продуктивности растений огурца на 76, 85 и65% относительно контроля при некорневой обработке вегетирующих растений водными
растворами препарата 1:70, 1:100, 1:150 соответственно. Некорневая
обработка водными растворами препарата 1:200 – 1:400 не оказывала достоверного
влияния на продуктивность огурца.
Внимание
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