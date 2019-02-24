РУС-ENG перевод отчетов о использовании продукта

ПереводыЗакрыт20 заявок348 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача: перевести большое количество научных отчетов по использованию препарата в сельском хозяйстве.

Требуется: качественный, ручной, перевод на английский язык

Пример текста:

Установлено значительное увеличение продуктивности растений огурца на 76, 85 и65% относительно контроля при некорневой обработке вегетирующих растений водными

растворами препарата 1:70, 1:100, 1:150 соответственно. Некорневая

обработка водными растворами препарата 1:200 – 1:400 не оказывала достоверного

влияния на продуктивность огурца.

Внимание

Гугл, яндекс и прочие машинные переводы - мы вас сразу спалим и влепим минус в карму, а еще проклянем за потерянное время :)

5 лет назад
Laivnes
38 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад