С русского на итальянский язык

Требуется искать информацию, писать или переводить тексты с\на французский язык. Задания 1 раз в неделю. Оплата 1 раз в неделю. Ставка 50 руб.\1000 збп.
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