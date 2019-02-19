Перевод с русского на английский

ПереводыЗакрыт25 заявок352 просмотра
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Необходимо переводить тексты с русского на английский.

Прошу указывать ваш опыт, стоимость за 1000 знаков с пробелами.

В приложении тестовое задание.

5 лет назад
smm_vk
42 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
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