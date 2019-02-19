Перевод на англ.Текст для научной технической статьи(программирование)

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Необходимо перевести текст научной статьи (информационные технологии, программирование, математика) на английский. Пока тестовый кусок 1855 знаков с пробелами. В переводе никаких лишних эпитетов, строго и по делу. Нужно владение на уровне C1-C2, понимание научной литературы. У меня у самой C1. Просто делать перевод некогда. Если для вас заказ сложный, лучше, пожалуйста, не беритесь.

5 лет назад
KsushqaB
30 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад