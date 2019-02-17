Перевод статей на англ на уровне носителя

Тематика — лодочное оборудование.

Пример статьи для перевода — https://docs.google.com/document/d/10WLKq5lZETU8VoYegKMPUBe66rFASy8_0c0pSlGmyZM/

Уровень перевода должен быть не "через переводчик", а чтобы канадец/американец читал без претензий.

п.с. основной заказчик — американец, он будет проверять работу. Если не умеете качественно переводить, не беритесь. Спасибо за понимание. Ранее выполнявшие подобное задание исполнители получали оценку "так люди не говорят", такие статьи не принимаются. Должно быть написано in a natural way.

Укажите в проект — срок на перевод статьи и стоимость в $ за 1000 слов .

Просим сделать перевод небольшого текста:

Способ крепления

Выбор стабилизатора для рыбацкой байдарки или каноэ зависит от способа

крепления. Важно учитывать параметры своей лодки и выбирать только

подходящие крепления для стабилизаторов. Навесное оборудование может

крепиться отдельно к бортам байдарки или же создается жесткий каркас,

который присоединяется к лодке. От способа также зависит и надежность

фиксации.

Вес конструкции

Вес навесного оборудования – это один из важнейших параметров.

Стабилизаторы рассчитаны на определенную нагрузку. Поэтому их нужно

выбирать, учитывая вес лодки, на которую они будут установлены. Мягкие

надувные стабилизаторы имеют простую конструкцию, но способны нести

небольшие нагрузки. Более жесткие и тяжелые стабилизаторы для каноэ

имеют повышенную прочность и рассчитаны для более тяжелых байдарок.