Перевод текстов сайта наркологической клиники с русского на немецкий

$25
ПереводыЗавершен6 заявок140 просмотров
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Исполнитель будет выбран после успешного перевода тестового блока текста.

Задачи и подробности по ссылке: 

https://docs.google.com/document/d/1xttvv8AK-aaw9lXewAopnUJ5HwRQ2qCJKFX_XQdz7L4/edit?usp=sharing

Тексты подготовлены в формате .docx

5 лет назад
HitiStudio
28 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
AndNirkov
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
14 дней назад
5 лет назад
$32
2 дня
WMZ
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