Тематика — лодочное оборудование. Пример статьи для перевода — https://docs.google.com/document/d/10WLKq5lZETU8VoYegKMPUBe66rFASy8_0c0pSlGmyZM/ Уровень перевода должен быть не "через переводчик", а чтобы канадец/американец читал без претензий. п.с. основной заказчик — американец, он будет проверять работу. Если не умеете качественно переводить, не ...
Перевод текстов сайта наркологической клиники с русского на немецкий
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Исполнитель будет выбран после успешного перевода тестового блока текста.
Задачи и подробности по ссылке:
https://docs.google.com/document/d/1xttvv8AK-aaw9lXewAopnUJ5HwRQ2qCJKFX_XQdz7L4/edit?usp=sharing
Тексты подготовлены в формате .docx
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