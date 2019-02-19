Перевод юридического документа (SUPREME COURT OF THE UNITED STATES)

ПереводыЗакрыт10 заявок140 просмотров
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Нужно перевести первых 25 страниц юридического документа. + составить словарь незнакомых слов. Все детали (оплата+сроки) будем обсуждать лично. Перевод на украинский язык.

5 лет назад
guest_15505980711905
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад