Перевод юридического документа (SUPREME COURT OF THE UNITED STATES)

Тематика — лодочное оборудование. Пример статьи для перевода — https://docs.google.com/document/d/10WLKq5lZETU8VoYegKMPUBe66rFASy8_0c0pSlGmyZM/ Уровень перевода должен быть не "через переводчик", а чтобы канадец/американец читал без претензий. п.с. основной заказчик — американец, он будет проверять работу. Если не умеете качественно переводить, не ...