Продвигаю коммерческие и некоммерческие группы в ВК (SMM). Работа с репутацией
Внимание: Возможна работа по договору с оплатой на расчетный счет.
Осуществляю услуги по продвижению в социальной сети VKontakte:
- аудит группы - напишите, сделаю бесплатно
- первичное наполнение группы
- подключение полезняшек (SpyCat, Уведомлялки о постах и др)
- Контент-менеджмент
- таргетированная реклама
- ведение группы
- Консультация по продвижению
Работаю с репутацией в сети.
- Отзывы
- Повышение узнаваемости
- Работа с негативными отзывами
Действие аккаунта приостановлено!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
7 лет назад
Андрей неплохо разбирается в вопросе, доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. 5+
$10
10 баллов
7 лет назад
Работа выполнена в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. 5+