Продвигаю коммерческие и некоммерческие группы в ВК (SMM). Работа с репутацией

Внимание: Возможна работа по договору с оплатой на расчетный счет.

Осуществляю услуги по продвижению в социальной сети VKontakte:

- аудит группы - напишите, сделаю бесплатно

- первичное наполнение группы

- подключение полезняшек (SpyCat, Уведомлялки о постах и др)

- Контент-менеджмент

- таргетированная реклама

- ведение группы

- Консультация по продвижению

Работаю с репутацией в сети.

- Отзывы

- Повышение узнаваемости

- Работа с негативными отзывами