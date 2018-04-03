smm_vk

Поленников smm_vk

 
43 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Продвигаю коммерческие и некоммерческие группы в ВК (SMM). Работа с репутацией

Внимание: Возможна работа по договору с оплатой на расчетный счет.

Осуществляю услуги по продвижению в социальной сети VKontakte:

- аудит группы - напишите, сделаю бесплатно

- первичное наполнение группы

- подключение полезняшек (SpyCat, Уведомлялки о постах и др)

- Контент-менеджмент

- таргетированная реклама

- ведение группы

- Консультация по продвижению

Работаю с репутацией в сети.

- Отзывы

- Повышение узнаваемости

- Работа с негативными отзывами

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0 из 5

Отзывы заказчиков

kopipast
Василий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$6
10 баллов
7 лет назад
Нужно продвижение
Андрей неплохо разбирается в вопросе, доволен сотрудничеством.
Отличный заказчик. 5+
Ответный отзыв
Megatrader
Алексей 
57 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Здравствуйте. Нужна регистрация 3-х аккаунтов на каждом из 10 форумах.
Работа выполнена в срок. Рекомендую.
Отличный заказчик. 5+
Ответный отзыв