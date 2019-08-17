Требуется русификация 2 обложек.

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен7 заявок529 просмотров

Требуется доведение до ума 1 обложки. Логотип остается оригинальный.

На выходе обложка - а5 (155*215 мм) с двумя названиями произведений и остальным текстом

6 лет назад
smm_vk
43 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

goodpaty
Татьяна 
53 года
17 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
6 лет назад
$10
10 дней
Рекомендую. Советую обговаривать все вопросы, особенно финансовые ДО работы и ТЗ, а не в процессе.
Рекомендую как заказчика. Можно сотрудничать, но исключительно по ТЗ.

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goodpaty
Татьяна 
53 года
17 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
6 лет назад

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