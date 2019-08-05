Пример во вложении.
Несложный дизайн
Срочно нужен рисунок в цифровом виде. Собака на облаке. Собака должна быть такая как на картинке, слегла перерисованная и без леденца. Только чёрный контур. Под собакой нужно нарисовать облако.
Заявки фрилансеров
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