Несложный дизайн

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Закрыт29 заявок771 просмотр

Срочно нужен рисунок в цифровом виде. Собака на облаке. Собака должна быть такая как на картинке, слегла перерисованная и без леденца. Только чёрный контур. Под собакой нужно нарисовать облако.

6 лет назад
guest_15650317682399
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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