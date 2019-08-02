Сделать POP UP "домик" для фигурок животных

Создаем продукт: набор из 5-ти минифигурок животных (3 см высота) и POPUP-домика для них (двухстраничная книгу). Тематика – джунгли. Ищем дизайнера для разработки такой книги-домика. Понимания как они делаются нет. Нужно все, начиная от консультации и идеи, заканчивая готовым одним домиком. Возможно, это должна быть не книга, а другая конструкция, но она должна разбираться и собираться легко.

Требования:

+ У каждого животного должен быть свой уголок-домик в этой общей среде, куда его можно поставить.

+ Конструкция должна быть прочной (как сам каркас, так и внутренние перегородки), чтобы фигурки можно было ставить на полочки-комнаты.

+ Не должно быть много мелких (и мягких) элементов, которые быстро сломаются при интенсивной игре, то есть внутренности должны быть в меру простыми и надежными.

+ Возможно, стоит предусмотреть "распорки" внутри, которые будут делать эту конструкцию более прочной. То есть книга открывается и затем ставятся дополнительные перегородки.

+ Домик должен легко складываться после игры.

+ Требования по размеру нет, нужно смотреть уже саму идею и то, насколько фигурки свободно там размещаются и насколько много элементов можно будет там разместить. В идеале, чтобы в сложенном варианте размер не превышал А4.

Готовых примеров я не нашел в интернете.

Оплата договорная. Опыт и портфолио в разработке таких "книг" обязателен.

Пишите вопросы в личку. Этот проект – только первая работа из серии