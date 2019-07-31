2D иллюстрации: создание персонажей

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт23 заявки862 просмотра

В образовательный онлайн-проект очень нужен талантливый иллюстратор

Что нужно будет сделать:

- создать 2D персонажей для наших преподавателей - около 22 иллюстраций;

- переделать иллюстрации для нашего сайта.

В чем особенность: и персонажи, и другие иллюстрации должны быть выполнены в одном стиле, который соответствует стилю нашего сайта.

Длительность проекта: около 3 недель.

Оплата: будем отталкиваться от ваших ожиданий.

6 лет назад
khomyakova_chris
Кристина 
25 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров