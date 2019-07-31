Отрисовать в векторе

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Закрыт13 заявок238 просмотров

Есть логотип в растре (картинка), необходимо отрисовать и сделать исходники в векторе CDR + SVG (для сайта)

На выходе должно быть 4 файла (Вариант для черного бэкграунда аналогично прикрепленному файлу + SVG) и вариант для светлого бэкграунда (круг серого оттенка, буква L и точка черного цвета).

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6 лет назад
blrwit
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров