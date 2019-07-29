Дизайн упаковки для орешков и прочих снеков

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Требуется нарисовать дизайн пакетика с орешками.

Нужен дизайнер с опытом разработки макетов для флексографии.

Есть лого, название, всего будет несколько макетов на одной базе. Сейчас как раз требуется нарисовать базовый макет.

6 лет назад
director_scratch
Александр 
43 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

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