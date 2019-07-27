Создать "mockup frame" - в формате .psd .

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  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт7 заявок489 просмотров

Требуется создать "mockup frame" - в формате .psd . То есть фоторамка в интерьере - на стене в гостиной, в спальной, детской. Один пример изображения во вложении в задании. Остальные примеры скину при сотрудничестве. Необходимо примерно 12 файлов, они однотипные...

6 лет назад
Galax12
44 года
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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