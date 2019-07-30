Перенести рисунок в формат png

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Завершен3 заявки150 просмотров

Перенести рисунок на лице в формат png 

6 лет назад
denkirillov
Денис 
34 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

goodpaty
Татьяна 
53 года
17 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
6 лет назад
$15
2 дня
Татьяна сделала все быстро и в срок. Меня понимала с полуслово, работой Татьяны доволен полностью
Рекомендую Дениса как работодателя. Деликатен, порядочен. Задачу обозначил четко. Оплата своевременная. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

goodpaty
Татьяна 
53 года
17 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
6 лет назад